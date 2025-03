Inter-news.it - Inter, ora Champions League e Atalanta! Marzo, un mese infuocato

L’1-1 tra Napoli efa comunque sorridere i nerazzurri: con il pareggio allo stadio Maradona, Simone Inzaghi resta in testa alla classifica e prepara ilpiù complicato della stagione. CORSA – L‘, nonostante l’1-1 in trasferta contro il Napoli, chiude il sabato sera restando in testa alla classifica. Simone Inzaghi mette in campo il meglio, rischia due giocatori come Calhanoglu e Dimarco e ritorna a Milano con altri due infortunati. Adesso, parte ildi. Tra, col doppio impegno contro il Feyenoord e il secondo scontro diretto in Serie A con l’a ridosso della pausa per le Nazionali. In mezzo la sfida contro il Monza con la quale l’non potrà in nessun modo sbagliare approccio., una primavera scottante! La situazioneCALENDARIO – Non solo, anche aprile – in caso di passaggio ai quarti di finale – sarà uncomplicato per l’che si gode questo primo posto in classifica contro ogni aspettativa.