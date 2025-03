Inter-news.it - Inter, le tante defezioni inducono a una strategia. Rischio consapevole!

Leggi su Inter-news.it

I sempre maggiori impegni cui l’è stata sottoposta, e sarà ulteriormente soggetta, in questa stagione rispetto al Napoli, stanno incidendo sulle prestazioni dei nerazzurri. Per questo motivo, il cammino fin qui intrapreso dai meneghini deve essere sottolineato.IL PUNTO – Il Napoli e l’hanno pareggiato nello scontro diretto dello Stadio Maradona del 1 marzo. Dopo un buon primo tempo, segnato dal gol su punizione di Federico Dimarco, i nerazzurri sono usciti dal campo. Sia per una crescita sul piano dell’intensità da parte degli azzurri che per una sostanziale stanchezza da parte dei calciatori nerazzurri, ulteriormente provati dalle sempre più numerosesulle fasce. Ciò rappresenta un problema significativo in vista delle prossime uscite dei meneghini, a partire dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.