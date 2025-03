Internews24.com - Inter e Napoli frenano: «Per lo scudetto è stato il sabato del…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionenon vanno oltre il pareggio e anche l’Atalanta frena: il commento di TuttosportIl pareggio del Maradona trae la frenata dell’Atalanta con il Cagliari non cambia le gerarchie nella lotta, come evidenziato da Tuttosport:LO– «Èildel “ciapa no”. L’Atalanta è riuscita nell’impresa di non segnare nemmeno un golletto al Venezia, mentrehanno chiuso la supersfida del Maradona con un 1-1 in fotocopia alla sfida d’andata (pure a San Siro erano stati gli ospiti a sbloccare e poi è arrivato l’aggancio dei padroni di casa) arrovellandosi entrambe in una montagna di rimpianti. Perché la squadra di Antonio Conte, nonostante ai punti abbia meritato, non è riuscita a dare la spallata in testa alla classifica all’, confermando un trend che, più che da, è da zona retrocessione (4 punti nelle ultime 5 giornate: mai era capitato in carriera all’allenatore un filotto tanto negativo).