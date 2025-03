Spazionapoli.it - Inter, Dumfries spiazza sul Napoli: il commento

Leggi su Spazionapoli.it

Denzel, dopo il pari della suacontro il, ha rilasciato alcune parole che hannoto tutti.Il giorno dopo il big match dello stadio Maradona, si continua a parlare died. Il pareggio ha lasciato tutto invariato in classifica e, dunque, lo scudetto si dovrebbe assegnare in un rush finale entusiasmante. Eppure la ‘Beneamata’ ci ha provato, in vantaggio con Dimarco, ha cercato di portare a casa i tre punti ed ipotecare già il campionato.Gli azzurri, però, hanno reagito alla grande, chiudendo l’nella propria trequarti campo per gran parte del secondo tempo. Alla fine il gol del pari è arrivato con l’inaspettato Billing. Proprio a seguito del match, di fatto, ci sono da segnalare alcune dichiarazioninti di Denzelpost: Fatto di tutto per difendere il vantaggio.