Inter, crisi infortuni per Inzaghi: pronta la rivoluzione verso il Feyenoord

L’ultimo weekend di campionato ha lasciato il segno: glial Maradona complicano i piani diL’si avvicina all’andata degli ottavi di Champions League con piu? di una preoccupazione. La sfida contro il, gia? di per se? ostica, diventa ancora piu? complicata per Simone, costretto a fare i conti con una vera e propria emergenza.Al Maradona, contro il Napoli, i nerazzurri hanno perso due pedine fondamentali, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Entrambi rischiano di saltare la trasferta in Olanda, complicando i piani dell’allenatore, che ora deve reinventare la squadra., chi gioca al posto di Calhanoglu?L’assenza del turco sarebbe un duro colpo, maha diverse alternative in cabina di regia. Kristjan Asllani e? il sostituto naturale, ma l’allenatore potrebbe anche optare per una soluzione piu? creativa, inserendo Piotr Zielinski in quella posizione, come gia? accaduto contro il Napoli.