Rompipallone.it - Inter: colpo in difesa, Milan e Napoli beffate

Leggi su Rompipallone.it

I nerazzurri iniziano a muoversi sul calciomercato. Potrebbero chiudere una operazione importante già nel giro di poco tempoIn viale della Liberazione ci si muove sul calciomercato. Mentre la squadra è concentrata principalmente sul campo e sulla conquista dello Scudetto, Marotta e Ausilio stanno provando ad individuare i rinforzi giusti da dare a Simone Inzaghi. Secondo le ultime informazioni di FCNews, i nerazzurri nelle scorse ore avrebbero seguito da vicino un calciatore. Gli scout erano allo stadio per ammirare da vicino il possibile rinforzo.Al momento siamo nella fase della valutazione e della riflessione. Si tratta di un profilo cheessa molto ai nerazzurri e l’avrebbe già chiesto delle prime informazioni. Nessuna trattativa reale, ma comunque le prime mosse sono state fatte e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se questa operazione potrà entrare nel vivo oppure alla fine ci sarà un passo indietro per la richiesta.