Tvplay.it - Inter, brutte notizie per Inzaghi: stangata tremenda dopo il Napoli

Leggi su Tvplay.it

Si parla in queste ore di quanto accaduto ieri allo Stadio Diego Armando Maradona tra ildi Antonio Conte e l’di Simone: spunta l’analisi che è una vera e propria mazzata per la compagine nerazzurra, due dei calciatori dell’finiscono al centro delle polemiche. Una sconfitta amara che ha aperto a critiche importanti. L’è uscita dal Maradona con un solo punto ma al tempo stesso con una prestazione che di sicuro non ha aumentato l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Ilha messo sotto in maniera netta i ragazzi di Simone, lanciando anche un segnale su quella che è la corsa Scudetto: non c’è nulla di scontato.Simonee Antonio Conte a bordocampo durante(LaPresse) TvPlay.itIlha dimostrato di potersela giocare fino alla fine, l’Atalanta è poco dietro: l’dovrà affrontare anche altre due competizioni oltre al campionato (Champions League e Coppa Italia) e questo ovviamente potrebbe ulteriormente complicare i piani della squadra nerazzurra, oltre a mettere la squadra sotto stress.