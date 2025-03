Quifinanza.it - Intelligenza artificiale in fase di transizione: dai big americani ai nuovi attori

“Esattamente due anni fa, la frenesia per l’ha preso piede sui mercati azionari globali, imprimendo nuovo impulso al settore tecnologico e alimentando l’entusiasmo del mercato per quelle aziende statunitensi denominate ‘magnifici sette'”. È quanto emerge dall’analisi di Kevin Thozet, membro del comitato investimenti di Carmignac.I tre fche hanno spinto l’IA sui mercatiUna triade di fha guidato questo clamore da parte degli investitori. In primo luogo, la domanda di una formidabile potenza di calcolo. In secondo luogo, solo una manciata di aziende è in grado di fornire questa potenza di calcolo. Infine, queste aziende fanno molto affidamento su una scheda grafica GPU prodotta esclusivamente da Nvidia. Questa situazione eccezionale ha determinato una revisione al rialzo del 300% delle prospettive di crescita di Nvidia (curva nera nel grafico), con una previsione di fatturato dell’azienda destinato a raddoppiare nell’arco di due anni e a triplicare in cinque anni.