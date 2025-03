Ilnapolista.it - Intanto Italiano non è così male: il Bologna continua a vincere (2-1), Vieira salvato da Silvestri

Leggi su Ilnapolista.it

Come dei buoni allenatori possono influenzare anche squadre medio-piccole. Patrickè arrivato sulla panchina del Genoa e ha rivoluzionato i risultati della squadra (prima di Gilardino): ora il Genoa è al 12esimo posto stabilmente in Serie A e dimostra di giocarsela su tutti i campi.ha fatto domenica scorsa a Milano, perdendo solo per un calcio d’angolo con gol di Lautaro che neanche avrebbe dovuto partecipare alla partita. Quest’oggi Vàsquez all’81esimo (in realtà un’autorete clamorosa dindr) hai rossoblù da una sconfitta contro un Empoli in crescita rispetto allo 0-5 rifilato dall’Atalanta al Castellani la scorsa settimana, ma sulla scia del risultato (clamoroso) ottenuto a Torino contro la Juventus.guida il, ora sesto in Serie AFa lo stesso il, che ha ribaltato come suo solito il Cagliari al Dall’Ara grazie al solito Orsolini.