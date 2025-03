Bolognatoday.it - Insulti, violenze, discriminazioni sul lavoro o a scuola. Voci e storie di omofobia sotto le torri

Leggi su Bolognatoday.it

Anche a me è capitato di ritrovarmi con un coltello puntato contro per aver reagito a degliomofobi o di sentirmi rifiutare l’affitto di un appartamento perché volevano una coppia “più stabile” (etero). Ho perso il conto delle volte in cui un uomo mi ha chiesto di raccontagli “come fanno.