Inside Out 3 sta arrivando il co-sceneggiatore rilascia degli aggiornamenti sulla pellicola

Il co-diOut 2 Dave Holstein ha rivelato che un terzo capitolo del franchise di successo della Pixar è nelle prime fasi di sviluppo. Mentre parlava con The Direct ai Saturn Awards del 2025 (doveOut 2 è stato nominato come miglior film d’animazione), gli è stato chiesto di un possibileOut 3. Nonostante Holstein abbia fatto presente che il team Pixar sta ancora celebrando il successo diOut 2, ci sono state discussioni iniziali su un seguito. Crede cheOut 3 arriverà sicuramente a un certo punto e la serie potrebbe continuare per diversi altri film dopo quello.“Sì, come minimo“, ha detto Holstein quando gli è stato chiesto diOut 3. “Voglio dire, direi che ci stiamo ancora godendo l’ondata di divertimento di questo secondo film. Ma non ho dubbi che a un certo punto un terzo, e spero, secondo me, dal quarto al sesto, settimo, ottavo,Out dovrebbe arrivare“.