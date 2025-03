Notizie.com - INPS, misura sbloccata: in molti riceveranno quasi 10.000€ sul conto

È statal’erogazione di un bonus che era stato introdotto 4 anni fa, attraverso il decreto sostegni: a breve i beneficiarigli importi spettanti.Dopo quattro anni dalla sua introduzione, a breve sarà finalmente operativo un particolare bonus che sarà erogato, nei prossimi mesi, da parte dell’grazie allo stanziamento di 10 milioni di euro. Trattandosi di unastabilita già da tempo, gli importi verranno destinati a chi ha già presentato domanda rispettando i requisiti previsti dalla normativa.: in10.sul(Foto da Ansa) – Notizie.comLa cifra stabilita per i richiedenti era di un massimo di 800 euro al mese per un totale di 12 mensilità che verranno adesso erogati in un’unica soluzione, dunque, sino ad un importo massimo di 9.