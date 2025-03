Innovazione il mercato italiano dei droni tocca 160 mln di euro | +10% nel 2024

Leggi su Ildenaro.it

Nel, ilprofessionale (B2b e B2g) deiin Italia raggiunge i 160 milioni di, evidenziando una crescita del 10% rispetto al 2023. E la dinamica positiva del settore trova conferma nelle prime proiezioni 2025, che indicano una crescita importante anche per quest’anno, mentre l’80% degli addetti ai lavori prevede un’espansione significativa nei prossimi tre. Ilè quasi totalmente (96%) costituito da attività di Aerial operations, quelle didi piccola e media taglia nei settori tradizionali, come le ispezioni di linee elettriche o il monitoraggio del territorio. Il restante 4% è dedicato a servizi di “Innovative Air Mobility & Delivery” (IAM&D) per la consegna di merci o il trasporto passeggeri in area urbana ed extra-urbana, in lieve crescita rispetto al 2023 (3 milioni diin più).