Bresciatoday.it - Infrange il finestrino e ruba una borsa: arrestato grazie alla chiamata di una commerciante

Leggi su Bresciatoday.it

Brutto episodio finito fortunatamente per il meglio per una parrucchiera, vittima venerdì pomeriggio di un furto in pieno centro storico a Brescia. La vicenda è avvenuta in via Aleardo Aleardi, dove aveva parcheggiato in sosta la sua automobile: dentro, unacontenente le sue.