Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao: l’esterno portoghese salta Juve Verona! L’annuncio di Thiago Motta e le sue condizioni

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: lo ha annunciatoin conferenza stampa. Le sueCome annunciato dain conferenza stampa, anchesalterà. Come appreso dantusnews24,non sarà a disposizione a causa di un problema muscolare.INDISPONIBILI – «Rientra Pierre e sono contento. Dentro e fuori dal campo ci ha dato tantissimo. Non ci saranno Cabal, Bremer, Milik,, Douglas Luiz, Renato Veiga e Savona. Sono 7 assenze ma chi sarà domani sarà pronto per la prossima battaglia con forza fisica, tecnica e mentale».LA CONFERENZA STAMPA DIPRELeggi suntusnews24.com