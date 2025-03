Oasport.it - IndyCar, Palou subito a segno a St. Petersburg

Alexvince a St.la prima prova della NTTSeries. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing, campione in carica, inizia nel migliore dei modi la stagione 2025 imponendosi per la 13ma volta in carriera nella serie davanti al compagno di squadra Scott Dixon ed all’alfiere di Penske Josef Newgarden.La partenza è stata caratterizzata dalla prematura uscita di scena dell’ex campione Will Power. L’australiano #12 di Penske è finito contro le barriere insieme all’americano Nolan Siegel (Arrows McLaren #6) ed il rookie Louis Foster (RRL #45).Molti hanno approfittato della prima caution per fermarsi ai box e mettere sin dale gomme dure. Sempre al comando, invece, il ‘kiwi’ Scott McLaughlin (Penske #2), perfetto nelle concitate fasi a tenere senza problemi la prima posizione.