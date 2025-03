Thesocialpost.it - India, valanga terribile travolge operai: otto morti, concluse le operazioni di soccorso

I soccorritori hanno trovato l’ottavo e ultimo corpo sla neve, completando il recupero delle vittime di unache venerdì scorso ha travolto oltre 50impegnati in un cantiere in una zona remota dell’settentrionale, vicino al confine con la Cina.Leggi anche: Vertice Londra, Meloni incontra Starmer: “L’Occidente unito per una pace giusta – La direttaL’annuncio è stato dato dall’esercito, che ha comunicato la conclusione di un’intensa operazione di salvataggio svolta in condizioni estreme, con temperature slo zero.Laha colpito il cantiere edile nei pressi del villaggio di Mana, situato al confine con il Tibet, nello stato himalayano dell’Uttarakhand, seppellendo gliuna massiccia coltre di neve e detriti.Tutti gli, tranne glideceduti, sono stati salvati.