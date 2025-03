Lapresse.it - India, in centinaia alla moschea di Nuova Delhi per il via del Ramadan

Leggi su Lapresse.it

di fedeli hanno dato il via alnellaJama Masjid a, in, riunendosi dopo il tramonto con la famiglia e gli amici per i pasti notturni della rottura del digiuno, l’Iftar. Ilè iniziato ufficialmente l’1 marzo, determinato dal calendario lunare islamico. Le famiglie si sono riunite nel cortile principale della