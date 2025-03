Ilgiorno.it - Incubo banda del botto. Altro bancomat assaltato bottino ventimila euro

Il conteggio si allunga ancora: da gennaio già dieci raid nella Bergamasca, il primo dopo il vertice che si è tenuto in Prefettura il 12 febbraio per cercare di arginare questo fenomeno. È ladelche imperversa in provincia. Questa volta a Nembro, nel mirino ildella filale della Banca Popolare di Sondrio, in piazza Umberto I, poco distante dalla chiesa di San Martino, una zona centrale del paese seriano.: 20mila. I soliti ignoti sono entrati in azione nella notte tra venerdì e ieri. Il "blitz" è stato messo a segno intorno alle 3.30. Stando ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Bergamo, che si stanno occupando del caso, il colpo sarebbe opera di un gruppo di 3 o 4 persone con il volto coperto, ben attrezzate e organizzate.