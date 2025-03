Iodonna.it - Inconfondibile chioma rossa, ironia tagliente e surreale, un passato tra "I Simpson" e i late night show: alla scoperta del presentatore degli Oscar

Quando si parla della notte più scintillante del cinema hollywoodiano, il conduttore è importante tanto quanto chi vincerà i premi. E gli spettatori attendono con trepidazione di conoscere cosa ha in mente Conan O’Brien per gli2025. Un nome che negli Stati Uniti evoca risate, intelligenza e, ma che in Italia potrebbe non essere immediatamente familiare. Eppure, dietro quel voltoe quellaiconica, c’è una carriera di oltre tre decenni che spazia dscrittura per Iconduzione di talkche hanno segnato la televisione americana. Ma cosa significa avere Conan O’Brien sul palco del Dolby Theatre? E soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci dsua conduzione?: tutti gli italiani presentatori e vincitori guarda le foto Chi è Conan O’Brien? Dagli studi ad Harvardscrittura per la tvNato nel 1963 a Brookline, Massachusetts, Conan O’Brien ha un background accademico d’eccezione: laureato in Storia Americana ad Harvard, è stato presidente della Harvard Lampoon, leggendaria rivista umoristica che ha formato alcune delle menti più brillanti della comicità americana.