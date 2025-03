Ilrestodelcarlino.it - Incidenti la domenica di Carnevale a Pesaro: due auto fuori strada

, 2 marzo 2025 - Duein provincia diUrbino, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i conducenti dalle rispettive. Il primo si è verificato intorno alle 4, in via Mameli a, dove un'si è ribaltata dopo essere finita contro un albero a bordo. Dopo aver estratto il conducente, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e tagliato l'albero che si era reso pericolante in seguito all'urto. Sul posto anche l’ambulanza e polizia di stato. Lo schianto a Colbordolo Il secondo incidente si è verificato verso le 7:30, sullaprovinciale 423, all'altezza di Colbordolo, frazione del Comune di Vallefoglia, dove una vettura è finitaincastrandosi sul guardrail. Dopo l'estrazione del conducente (poi affidato alle cure dei sanitari arrivati sul posto), il personale di Anas ha dovuto tagliare parte del guard rail per liberare il veicolo e mettere in sicurezza l'area.