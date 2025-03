Genovatoday.it - Incidente auto-scooter all'incrocio: soccorsi in codice rosso

Leggi su Genovatoday.it

stradale intorno alle ore 18:20 all'tra via Casaregis e via Barabino alla Foce. Uno scontro tra un'mobile e unoper cause ancora da accertare.Iinviati dal 118 sono partiti inconmedica Golf 1 e ambulanza 3-274 della Croce Bianca.