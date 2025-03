Ilgiorno.it - Incidente all’alba sull’autostrada A8: schianto tra due auto, tra i feriti un 22enne

Milano, 2 marzo 2025 –A8 Milano-Varese,di domenica mattina, 2 marzo. Stando a quanto riporta l’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, poco dopo le 5 del mattino, duemobili si sarebbero scontrate sull’A8, al km 9, all’altezza di Lainate, in direzione Varese. Nellosarebbero rimaste coinvolte due persone, tra cui un. Immediato l’intervento dei soccorsi con due ambulanze, un’medica e un elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia, che si occuperà di ricostruire l’esatta dinamica e le cause dello. L’ha causate lunghe cose, non solo sull’A8 in direzione Varese, ma anche dalla parte opposta, in direzione Milano, dove è intervenuta la safety car che ha tenuto il traffico bloccato per circa un’ora.