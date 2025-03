Ilgiorno.it - Incidente ad Alzate Brianza: ultraleggero finisce fuori pista durante l’atterraggio e sversa carburante

– Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, all’Aereoclub di, per prestare soccorso un ultra leggero che ha effettuato una lunga manovra di atterraggio finendo. Le squadre del distaccamento di Cantù sono state chiamate oggi poco dopo le 14.30 in via Isonzo, per la messa in sicurezza della zona in cui il velivolo si è arrestato, a causa di unmento. In via precauzionale, è arrivato anche il 118, ma nessuno, anche dell’equipaggio, ha riportato conseguenze per l’imprevisto, che alla fine si è risolto semplicemente in una sorta di “”. Anche i carabinieri hanno fatto un sopralluogo per ricostruire l’accaduto. Questo è il secondoodierno che ha coinvolto un velivolo. L’altro, più grave, è avvenuto nel Pavese: un “autogiro” – una sorta di mini-elicottero – è precipitato schiantandosi in un campo non lontano dalla raffineria Eni: il pilota, un uomo di 67 anni, è morto sul colpo.