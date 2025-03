Ilgiorno.it - Incidente a Varese, auto perde il controllo e si ribalta in viale Belforte: 33enne incastrato nell’abitacolo

, 2 marzo 2025 – Grave, all’alba di domenica 2 marzo, in. Intorno alle 6, unmobilista ha perso ildella sua vettura andando a sbattere contro alcuneparcheggiate a bordo strada per poirsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di, la Polizia Locale e i soccorritori del 118. L’mobilista, un uomo di 33 anni, è rimasto bloccatoe ha dovuto essere estratto dai vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto, il conducente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di. Da chairire le cause di quanto accaduto.