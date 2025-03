Monzatoday.it - Incendio a Briosco, a fuoco il tetto di una palazzina

Leggi su Monzatoday.it

: aun. Le squadre dei vigili deldel comando provinciale di Monza e Brianza domenica sera sono state al lavoro in via Benedetto da, per domare unche ha coinvolto ildi un'abitazione di tre piani. Il rogo ha interessato una superficie di.