Laspunta.it - Inaugurata la sede della Lilt a Cisterna

Leggi su Laspunta.it

E’ statala(Lega italiana per la lotta contro i tumori), la prima sul territorio provinciale dopo quella di Latina. L’evento è stato presentato presso l’aula consiliare del Comune alla presenza di numerose autorità politiche e militari, poi il taglio del nastro dei locali messi a disposizione dall’Ater in via Aldo Moro, di fianco alla farmacia comunale nel quartiere San Valentino.La presentazione al Comune diUn momento importante come ha sottolineato nel suo intervento il sindaco Valentino Mantini ricordando l’importanzapresenza di presidi di assistenza sanitaria e delle sinergie tra istituzioni, associazioni e Asl. “La prevenzione oncologica è fondamentale – ha detto – ed è importante la rete di servizi socio sanitari che stiamo costruendo, una rete integrata grazie alla collaborazione attiva delle associazioni e delle istituzioni.