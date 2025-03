Lanazione.it - In volo verso... ’La via dei libri’. Torna il premio di arte letteraria: "Riflettori su autori emergenti"

Tutto è pronto per il lancio della seconda edizione delinternazionale didi Pontremoli ’La via dei. L’idea è dell’editore Lorenzo Spadoni della casa editrice CAmaranto e ha il patrocinio di Comune di Pontremoli, Regione, Fondazione Città del Libro e l’adesione di realtà associative nazionali e internazionali come Culturalmente Toscana e dintorni, cenacolo internazionale Le Nove Muse, Ciesart. Ieri al Municipio di Pontremoli Marina Pratici presidente della giuria ha dato il via al bando di concorso, alla presenza del sindaco Jacopo Ferri, del professor Giuseppe Benelli e di Marco Profili. I generi e le categorie: poesia, narrativa del racconto breve, articolo breve editi e inediti. La scadenza per presentare gli elaborati è il 30 aprile e il bando è scaricabile dal sito del Comune di Pontremoli.