Iltempo.it - In Vaticano si preparano alla futura degenza del Papa: quali cambiamenti arriveranno

Leggi su Iltempo.it

Da albergo a tre stelle a moderno alloggio per il Conclave prima e residenzale poi: Santa Marta, casa diFrancesco dal 2013, si prepara ad un nuovo inevitabile cambiamento collegato alle condizioni di salute del Pontefice. La grave polmonite bilaterale che ha costretto Francesco al ricovero al Gemelli di Roma ha portato con sé infatti una serie di interrogativi su dove e come vivrà il Santo Padre una volta uscito dall'ospedale. Come ricostruito da Franca Giansoldati sulle pagine de Il Messaggero, Santa Marta – il luogo scelto come residenza da Francesco una volta salito sul soglio di Pietro – potrebbe rivelarsi una scelta piuttosto complessa. I motivi sono molteplici. Innanzitutto perché in caso di nuova crisi respiratoria, come l'ultimo broncospasmo che ha messo inrme i medici, dovrebbero intervenire tempestivamente rianimatori, anestesisti e staff e questo porterebbe a dover darecasa in cui abita Francesco un nuovo protocollo.