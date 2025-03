Iodonna.it - In un'epoca dominata dai dispositivi digitali, l'iniziativa di ScuolaZoo offre l'opportunità di riscoprire per quattro giorni la socialità e il benessere lontano dagli schermi, tra attività all'aria aperta e l'immersione nella natura toscana

Per molti genitori, l’idea di vedere i propri figli senza lo smartphone in mano per un intero weekend sembra quasi un’utopia. Tuttavia, c’è qualcuno che può accontentare questo desiderio. Si tratta di, punto di riferimento per i viaggi dei ragazzi in Italia, che propone un’esperienza dedicata ai più giovani che li terrà lontani dai cellulari perinteri. Gen Z, un giovane su due sente disconnessione tra la vita on e offline X Leggi anche › In vacanza, quando comincia la fase senza pensieri? Offline Days, laL’si chiama “Offline Days“, ed è in programma dal 1 al 4 maggio per i maggiorenni e dal 12 al 15 giugno per ragazzi dai 16 anni in su.