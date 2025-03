Ilgiorno.it - In teatro la crisi della Flexotecnica. Sostegno bipartisan della politica: "Puntiamo a un’intesa in Regione"

Un Consiglio comunale straordinario, dedicato allaKoenig & Bauerdi Tavazzano, si è tenuto venerdì sera nelNebiolo. L’azienda metalmeccanica, che a fine gennaio ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 24 dipendenti sui circa cinquanta complessivi. Erano presenti circa trenta lavoratorisocietà, i rappresentanti sindacali, i deputati Lorenzo Guerini del Pd e Fabio Raimondo di FdI, la vicepresidenteProvincia di Lodi Luciana Tonarelli e il consigliere regionale Roberta Vallacchi. Non era presente invece nessun rappresentantedirezione aziendale, pur se invitata. L’incontro, tacciato come "passerella" da alcuni esponentiminoranza, era stato promosso proprio su richiesta dei lavoratori e non ha avuto le pretese di presentarsi, come ha spiegato il sindaco Giuseppe Russo, "come il prolungamento del tavolo di trattative tra sindacati e azienda".