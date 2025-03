Lanazione.it - In ricordo di Giovanni Marini. Deposta una corona di alloro

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA Un appuntamento ormai divenuto consuetudine per ricordare la memoria del pistoiese, caporal maggiore dell’83° reggimento fanteria e Medaglia d’oro al valore militare venuto a mancare a soli venticinque anni durante la Guerra d’Etiopia. Nella mattinata di ieri, di fronte alla Chiesa di Sant’Agostino, ha avuto luogo la una cerimonia commemorativa davanti aò monumento dedicato a, nato a Pistoia il 25 novembre 1911, il quale "cadde eroicamente a Selaclacà il 29 febbraio 1936, lottando per la patria e per il proprio paese fino alla morte". L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto Nastro Azzurro in collaborazione con l’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia sezione Pistoia e il patrocinio del Cudir, Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia, alla presenza di Stefano Bernini, presidente della Federazione Provinciale Pistoia - Lucca Istituto Nastro Azzurro, del segretario dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Pistoia Maurizio Tomasi e di alcuni parenti di, i bis nipoti Matteo e Alessandro.