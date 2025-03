Ilnapolista.it - In Premier League aumentano gli infortuni, dipendono dai calciatori che diventano sempre più forti (Guardian)

Come riporta in un interessante studio il The, glial tendine del ginocchio sono ormai una costante in, complici il calendariopiù fitto e il ritmo di gioco estenuante. Il problema non è solo la quantità di casi, ma anche la gravità crescente delle lesioni, che costringono i giocatori a lunghe assenze. Si tratta, ovviamente, di una problematica che colpisce tutto il movimento calcio globale e che ha a che fare con il solito discorso del “si gioca troppo”.I numeri insugliSecondoInjuries – continua il The– nella stagione in corso il 24% degli(100 su 418) riguarda i muscoli posteriori della coscia, una percentuale simile all’anno scorso. Tuttavia, il dato preoccupante è che il recupero sta diventando più lungo: oltre la metà di questiha richiesto più di un mese di stop.