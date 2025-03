Ilrestodelcarlino.it - In pensione Bartolucci, storico panettiere del Conad al Rossini Center

Immaginate di alzarvi per 24 anni alle 2 di notte, impastare dai 4 agli 8 quintali di farina. Sfornare il pane, la pizza, le cresce a Pasqua. E poi ritrovarvi una mattina a strisciare il cartellino per l’ultima volta. L’ha fatto l’altroieri Giorgio, 62 anni,dell’Iper, oggi. Prima, era stato il titolare dell’Alimentari di Pantano, dove tutti lo conoscono. Poi, a cavallo del nuovo millennio, proprio l’arrivo della grande distribuzione – con l’Ipercoop alle porte della città e i centri commerciali sempre più invasivi – l’aveva convinto a cambiare vita e cercarsi un’attività che patisse meno il fiato sul collo della concorrenza. Ed è proprio in quella grande distribuzione cheha trovato il suo riscatto. "Ho cominciato – racconta – con ilun anno dopo la sua apertura, nel 2001, continuando anche dopo, quando è diventatonel 2019.