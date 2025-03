Ilgiorno.it - In monopattino fingono incidenti e scippano i passanti

Leggi su Ilgiorno.it

"Troppe situazioni a rischio in via Edison, qualcuno intervenga". A dirlo sono residenti e commercianti di via Edison. Ultimamente si sono verificati diversi casi di truffe nel parcheggio del supermercato, complici un uomo e una donna: lui in auto segnalava alla donna inquando stava per partire un’automobile dal parcheggio, in modo che la donna inpotesse passare dietro all’automobilista e fingere una collisione e relativo ferimento. Questo è accaduto per un po’ di volte, fino a quando sono state chiamate le forze dell’ordine e i due malviventi si sono dileguati. Un particolare non trascurabile: la via Edison è molto buia e, complice l’oscurità, di sera si sono verificati una serie di scippi. Ignoti in scooter o inhanno portato via le borse ad alcune donne di passaggio.