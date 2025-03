Ilrestodelcarlino.it - In cinque occupavano un edificio

abusivamente un immobile abbandonato nel forese: sono così state denunciatepersone. È successo all’alba di giovedì scorso, nell’ambito di un servizio congiunto tra la polizia di Stato e la polizia locale di Lugo, finalizzato proprio a verificare l’eventuale presenza di persone all’interno di alcuni immobili in stato di abbandono in campagna. È così stata riscontrata all’interno degli edifici la presenza deicittadini stranieri, che ora dovranno rispondere dei reati di occupazione abusiva di immobile, furto e ricettazione. In particolare isono stati trovati dagli agenti in uno stabile di Massa Lombarda: si erano accomodati all’interno con sistemazioni di fortuna. I poliziotti hanno anche rilevato che con sé avevano due biciclette e un monopattino presumibilmente oggetto di furto, dal momento che inon sapevano giustificare il possesso di questi oggetti.