In campo alle 12 30 Monza non si può più sbagliare Nesta | Ci vogliamo provare

Mettici un mezzogiorno di fuoco, pensa al piatto migliore da servire, abbinalo aled ecco che viene quasi scontato arrivarci: Matteo Pessina. Che torna - dopo un’assenza che dura da novembre, 14 partite - in panchina contro il Torino: "Non è proprio disponibile, ha fatto qualcosa con la squadra, questo dà entusiasmo e fiducia ai compagni, soprattutto quelli più giovani", rivela l’natore. Riprendersi dall’ultimo poker subito contro la Roma non è stato facile. L’umore era talmente dei peggiori da accorgersene alla tv anche il ct Luciano Sptti, in visita nel quartier generale brianzolo in settimana: "Non era programmata, il giorno dopo ho visto la chiamata da un numero che non avevo salvato ed era il ct – racconta Alessandro–. Ho risposto: “Ti ho visto male in sala stampa, non ti posso veder così, posso venire a fare due chiacchiere?“, ed è venuto il giorno dopo.