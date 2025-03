Inter-news.it - IN – Calhanoglu e Dimarco, post Napoli-Inter: fissati gli esami!

L’vuole vederci chiaro su, out durante. Il club nerazzurro ha fissato glistrumentali, secondo quanto appurato dalla nostra redazione e dal nostro inviato Onorio Ferraro.– Nuova grana per l’dopo. Infatti sia Hakanche Federicosono usciti anzitempo dalla sfida del Maradona per un doppio problema fisico. Il laterale nerazzurro aveva anche raggiunto i colleghi in conferenza stampa nelpartita, non riuscendo però a dire nulla di concreto sulle sue condizioni anche in vista della partita di Champions League tra Feyenoord e. Quanto al turco, questa era la sua prima diagnosi. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, i due domani svolgeranno deglistrumentali alla clinica Humanitas di Rozzano per capire l’entità del loro infortunio e gli eventuali tempi di recupero.