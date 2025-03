Ilrestodelcarlino.it - In biblioteca si parla di Lansbury

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La‘Goia’ (via Circonvallazione Sacchetti), in collaborazione con Sei Donna, organizza un incontro dedicato ad Angela‘Da Hollywood a Cabot Cove’ condotto da Ilaria Bedeschi, giornalista del Carlino. L’evento è in programma mercoledì alle 17.30 in. Nota al grande pubblico come ‘La signora in giallo’,ha iniziato la sua carriera nello sfavillante mondo del cinema di Hollywood – per poi arrivare nel piccolo schermo con ‘Jessica Fletcher’. Ingresso libero.