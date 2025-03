Lecceprima.it - In auto nove grammi di cocaina e 8.500 euro in contanti: arrestato 30enne

Leggi su Lecceprima.it

GUAGNANO – Durante un controllo trovato in possesso di involucri in cellophane contenenti 9die di quasi 8.500in: è statodai carabinieri nel corso di specifiche verifiche in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti un giovane originario.