Nerdpool.it - In arrivo la nuova stagione dell’anime di Fire Force: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Leggi su Nerdpool.it

La terza e ultimadiè pronta a fare il suo debutto, con la prima parte inil 4 aprile 2025 e la seconda prevista per gennaio 2026. Questaconclusiva sarà composta da due cour e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.Il nuovo trailer rilasciato durante l’IGN Fan Fest 2025 offre un’anteprima dell’opening “High Flame” eseguita dalla band Queen Bee. La serie continuerà a essere prodotta dallo studio David Production, con Tatsumi Minamikawa alla regia, Sei Tsuguta alla supervisione delle sceneggiature e Mika Yamamoto al character design.Per chi desidera recuperare le prime due stagioni, queste sono disponibili in Italia sul canale Anime Generation di Amazon Prime Video e su Netflix. Il manga originale di, scritto e illustrato da Atsushi Ohkubo, è stato serializzato dal 2015 al 2022 per un totale di 34 volumi ed è pubblicato in Italia da Planet Manga.