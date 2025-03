Sport.quotidiano.net - Impresa del Cgc Viareggio al ‘PalaBarsacchi’. Bianconeri travolgenti: battuto 6-0 il Novara

CGC0 CGC: Gomez, Cinquini, Rosi, D’Anna, Mura, Lombardi, Raffaelli. All. Cupisti.: Granados, Brusa, Vega, Gavioli, Cardella, Menendez, Petrocchi. All. Punset. Arbitri: Barbarisi e Giovine. Marcatori: 24’ pt e 24’ pt Mura; 9’ st e 11’ st Muglia, 22’ st Lombardi, 24’ st Cinquini.– Contava vincere e dimostrare a sé stessi e agli altri, in primis proprio alprimo inseguitore, che la classifica non rispecchiava il valore reale della squadra. Il Cgcvince, anzi strapazza, ilnello scontro diretto per la salvezza e ne conquista un pezzettino, perché 9 punti di vantaggio sono comunque un buon margine per pensare al futuro. Il 6-0 finale premia il Cgc che ha fatto la partita per tutti i 50‘ della contesa. Partita, a dir la verità, chiusa nella prima parte con ilin avanti ma incapace, problema atavico, di finalizzare.