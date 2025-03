Immobiliare nuove costruzioni in calo nelle 8 città metropolitane -07% Napoli in controtendenza

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2024 leotto principaliregistrano un fortedi scambi, in particolare in 5. Solo Bologna,e Palermo segnano una crescita sensibile che attenua il valore medio finale (-0,7%). E’ quanto emerge dall’Osservatorio sul mercato residenziale delledi Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulleresidenze. Continua inoltre ildell’offerta dicasegrandi(-5,5% annuo) mentre i prezzi di vendita segnano un nuovo aumento medio (+4,8%). I prezzi sono aumentati in media del +4,8% annuo, con un valore medio di 5.030 euro al mq. Milano ancora al top, con 7.250 euro al mq (+5,7%).Lesono in media solo il 9% del totale degli immobili in vendita.