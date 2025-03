Liberoquotidiano.it - Immensa Federica Brignone, vince a Kvitfjell e prende il largo in classifica. Hurrà-Goggia: è terza

: l'azzurra conquista l'ottava vittoria stagionale, la 35esima in carriera, nel superG di, in Norvegia, ma per l'Italia c'è anche il terzo posto di Sofia, al suo sessantesimo podio, arrivato dopo una serie di gare sfortunate. La valdostana si è anche presa la soddisfazione di precedere la svizzera Lara Gut-Behrami, seconda, allungando ancor più nelladi coppa del mondo: 1194 punti contro 943.ha chiuso con il tempo di 1.30.11, con pochi centesimi di vantaggio sulla elvetica, 1.30.17, e sulla connazionale, 1.30.20. Nelladi superG, Gut-Behrami resta al comando con 465 punti rispetto ai 410 della valdostana. Per l'Italia tra le migliori prime trenta ci sono poi Elena Curtoni nona, Laura Pirovano 17esima, Asja Zenere 20esima, Roberta Melesi 25esima e Nicolo Delago 28esima.