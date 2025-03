Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 2 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Leggi su Tg24.sky.it

Diversi eventi importanti ricorrono, riavvolgendo il nastro della storia. Nel 1931 nacque Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, morto nel 2022. Nel 1919 nacque Jennifer Jones, che vinse l’Oscar per la migliore attrice ildel suo 25º compleanno. Nel 1939, Eugenio Pacelli venne eletto Papa con il nome di Pio XII. Nel 1933 fu presentato per la prima volta il film King Kong a New York. Nel 1956, il Marocco ottenne l'indipendenza dalla Francia. Nel 1962, Wilt Chamberlain segnò 100 punti in una partita contro i New York Knicks.si celebra anche Sant’Angela della Croce. La storia di Mikhail Gorbaciov Nato il 21931 a Privol'noe, località rurale nella Russia sud occidentale, Gorbaciov è stato uno dei maggiori protagonisti della politica mondiale negli anni '80 nonché vincitore di un premio Nobel per la Pace.