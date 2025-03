Dilei.it - Imma Tataranni, anticipazioni seconda puntata: divisa tra Pietro e Calogiuri

Secondo appuntamento, domenica 2 marzo in prima serata su Rai1, con le indagini di– Sostituto Procuratore, serie tv coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, per la regia di Francesco Amato.Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dello stimatissimo sostituto procuratore della Repubblica di Matera, amata dal pubblico per la sua sorprendente schiettezza, per il temperamento impetuoso e per il suo indagare senza tregua nel panorama umano e geografico di Matera.Tra un caso e l’altro,deve fare i conti con la crisi matrimoniale con, che l’ha portata a gettarsi tra le braccia del maresciallo, che la porterà a fare i conti con i propri sentimenti. Come sempre è affiancata dalla leale Diana, anche lei in un momento di riflessione sulla sua carriera.