Imma Tataranni 4 seconda puntata stasera su Rai 1 | la notte con Calogiuri è l' addio definitivo a Pietro?

La quarta stagione di- Sostituto Procuratore continuasu Rai 1 e in streaming su RaiPlay con la: ecco cosa succederà in Amori impossibili. Ci ha abituati ormai ai suoi debutti scoppiettanti, e quello della scorsa settimana non ha fatto eccezione, con 4,2 milioni di spettatori a seguirla.4 torneràsu Rai 1 in prima serata con la, che dovrà dare parecchie spiegazioni al pubblico su quello che è successo tra la PM e il maresciallo: cosa succede nelladi domenica 2 marzo Il titolo, "Amori impossibili", sembra già una risposta alla nostra domanda, ma questa volta sappiamo almeno chehanno effettivamente passato lainsieme. Non che questo chiarisca .