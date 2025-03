Davidemaggio.it - Imma Tataranni 4: anticipazioni terza puntata di domenica 9 marzo 2025

© US RaiQuattro puntate, dirette da Francesco Amato e liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia Come piante tra i Sassi, Via del Riscatto, Maltempo e Rione Serra venerdì, riportano nelladi Rai 1– Sostituto Procuratore. Ancora avvolta in un’indagine che la tormenta da sempre, la protagonista dovrà mettere un punto anche nella sua vita privata, scegliendo accanto a chi stare. A seguire tutte le, aggiornate diin4:diCalogiuri lascia Matera4×03: Dopo l’arresto del latitante Latronico, l’indagine sotto copertura di Calogiuri si conclude, costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro, sempre più affrancato, trova nell’amicizia con Vasco Parisi un importante punto di riferimento.