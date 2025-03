Bergamonews.it - Il Volley Bergamo 1991 chiude all’8° posto: ai playoff sarà sfida con Conegliano

Treviglio. Terzo tiebreak in meno di una settimana, terza sconfitta. Ilnon ritrova la vittoria nemmeno nell’ultima giornata di regular season, inanella il settimo ko di fila edietro a Vallefoglia,che vale al primo turno la supercontro.Al PalaFacchetti festeggia Il Bisonte Firenze, nelladelle ex Butigan, Davyskiba, Nervini e Cagnin, come del resto sono ex anche coach Carlo Parisi e Cesé Montalvo.Le toscane piazzano una rimonta da 2-0 a 2-3: pivotale un terzo set combattutissimo, deciso solo ai vantaggi che ribalta totalmente l’inerzia, dando alle toscane i due punti che valgono la salvezza grazie al sorpasso su Roma, che retrocede insieme a Talmassons.“È stata comunque una bella stagione – afferma Linda Manfredini – Anche se oggi avremmo potuto approfittarne per tenerci il settimoed evitareai, dobbiamo considerare che questo era il terzo tie break in meno di una settimana e la stanchezza si è fatta sentire”.