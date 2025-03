Casertanews.it - Il vento forte fa saltare gli eventi di Carnevale

Leggi su Casertanews.it

Una mattinata all'insegna delin diverse zone della provincia di Caserta e ciò sta complicando la situazione in tutti i comuni in cui sono previste manifestazioni per il.In alcune zone, soprattutto la Valle di Suessola, infatti si registrano violenti folate, al punto che.